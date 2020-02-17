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Masterchef'te ünlenen Survivor kimdir, nereli ve boyu kaç? Yasin Obuz - kavgası...

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da gönüllüler takımında mücadele eden , ilk yarışmalarda en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlüler takımından ile tartışan Yasin Obuz Twitter TT listesine de girdi. Masterchef yarışmasıyla ünlenen 'Boom' , nereli ve kaç yaşında? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 14:11 ABONE OL
Masterchef'te ünlenen Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli ve boyu kaç? Yasin Obuz - Parviz Abdullayev kavgası...

Tıpkı Survivor gibi TV 8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında ünlenen Yasin Obuz, Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in en sevdiği yarışmacılar arasında yer alıyordu. Survivor gönüllüler takımında yarışan Yasin Obuz; sosyal medya fenomeni Cemal Can Can, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Burak Yurdagör gibi isimlerle birlikte yarışıyor. Ünlülerden Parviz Abdullayev ile tartışan Yasin, şimdiden yarışmaya damga vuracağının sinyallerini verdi.

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi.

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Masterchef'te ünlenen Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli ve boyu kaç? Yasin Obuz - Parviz Abdullayev kavgası...
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