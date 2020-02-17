Monaco’da Türk gecesi

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Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (T-ONE) Gastronomi Komitesi, Türk gastronomisinin dünyaya tanıtılması noktasında çalışmalarına bir yenisini ekledi. Önceki akşam, Monaco'daki Monte- Carlo Bay Hotel'de, T-ONE Derneği'nden Demet Sabancı Çetindoğan ve Dalia Garih ile SMS Delege Başkanı'nın Özel Danışmanı Hülya Biren'in ev sahipliğinde Türk mutfağının lezzetlerinin sunulduğu bir organizasyon düzenlendi. Gecede konuklara, Pera Palace Hotel'in Executive Şefi Gökay Çakıroğlu'nun hazırladığı geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi. Organizasyona katılanlar arasında Monaco Prensliği Başbakanı Serge Telle, Monaco Finans ve Ekonomi Bölümü Kıdemli Danışmanı Michel Bouquier ve eşi Corry Bouquier, Fatima-Eskandar Maleki, Monaco Fahri Konsolosu Dr. İlhami Aygün ve eşi Nevcan Aygün, Aynur Özdereci, Feryal Gülman ve Esra Oflaz Güvenkaya vardı.