Haberler > Günaydın Haberleri > Sex and the City'de bakıcı Magda karakterini canlandıran oyuncu Lynn Cohen hayatını kaybetti!

'de bakıcı Magda karakterini canlandıran oyuncu hayatını kaybetti!

Efsane dizi 'de yer alan ve birçok Hollywood yapımında adından söz ettiren 86 yaşında hayatını kaybetti. Sex and the City'de bakıcı Magda rolünde gönüllere taht kuran 86 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi merak konusu oldu. Cohen, Sex and the City’de Cynthia Nixon’ın canlandırdığı başarılı iş insanı Miranda Hobbes’un tuttuğu bakıcı Magda olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Son dönemde dizilere ağırlık veren Cohen, son yılların popüler dizisi The Marvelous Mrs Maisel da da rol almıştı. Menajeri, Lynn Cohen’in öldüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu Lynn Cohen’in ölüm nedeni ise…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 09:04 ABONE OL
Sex and the City'de bakıcı Magda karakterini canlandıran oyuncu Lynn Cohen hayatını kaybetti!

Bir döneme damga vuran ve daha sonra beyaz perdeye de aktarılan 'de yer alan ve birçok Hollywood yapımında kendini gösteren yaşamını yitirdi. Sex and the City'de bakıcı Magda rolünü üstlenen 86 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.

MAGDA OLARAK İZLEYİCİLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

1990'lara damga vuran Sex and the City'de oynayarak şöhrete kavuşan 86 yaşındaki Lynn Cohen yaşamını yitirdi. Cohen, Sex and the City'de Cynthia Nixon'ın canlandırdığı başarılı iş insanı Miranda Hobbes'un tuttuğu bakıcı Magda olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sex and the City'de bakıcı Magda karakterini canlandıran oyuncu Lynn Cohen hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN