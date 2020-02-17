Survivor ünlüler takımındaki Barış Murat Yağcı, ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kuzeni çıktı! Barış Murat Yağcı kimdir boyu kaç?

Survivor 2020 ünlüler takımında Sercan Yıldırım, Uğur Pektaş, Parviz Abdullayev, Tuğba Melis Türk, Şaziye İvegün, Elif Yıldırım Gören, Ersin Korkut gibi isimlerle aynı takımda yarışan Barış Murat Yağcı kimdir? Daha önce televizyon dizilerinde de oynayan Barış Murat Yağcı'nın ünlü oyuncu Birce Akalay ile kuzen olduğu ortaya çıktı. Birce Akalay daha önce Yer Gök Aşk, Kader, Küçük Ağa, Siyah Beyaz Aşk ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı. İşte Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Barış Murat Yağcı daha önce Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol aldı. Aslen İzmirli olan yakışıklı oyuncu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında en dikkat çekici yarışmacılar arasında yer alırken, sosyal medyada da oldukça araştırıldı.