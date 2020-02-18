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Elton John hastalığı nedeniyle sahnede gözyaşlarına boğuldu! Elton John 'Şarkı söyleyemiyorum' dedi ve...
Elton John hastalığı nedeniyle sahnede gözyaşlarına boğuldu! Elton John 'Şarkı söyleyemiyorum' dedi ve...
Ünlü İngiliz sanatçı Elton John'un şu sıralar ağır bir Zatürre ile savaştığı ortaya çıktı. Elton John'un Veda Turu kapsamında organize edilmiş olan Yeni Zelanda'daki konser, Elton John'un sahnede gözyaşlarına boğulması ile tamamlanamadı. 72 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı Elton John'un konserin ortasında "Şarkı söyleyemiyorum" diyerek ağlaması sevenlerini çok üzdü. Ayakta alkışlanan Elton John duygusal anlar yaşadı. Tğm dünyanın konuştuğu görüntüler sonrası Elton John, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu...
Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:21Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 17:23ABONE OL