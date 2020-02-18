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hastalığı nedeniyle sahnede gözyaşlarına boğuldu! Elton John 'Şarkı söyleyemiyorum' dedi ve...

Ünlü İngiliz sanatçı 'un şu sıralar ağır bir ile savaştığı ortaya çıktı. kapsamında organize edilmiş olan 'daki , Elton John'un sahnede gözyaşlarına boğulması ile tamamlanamadı. 72 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı Elton John'un konserin ortasında "Şarkı söyleyemiyorum" diyerek ağlaması sevenlerini çok üzdü. Ayakta alkışlanan Elton John duygusal anlar yaşadı. Tğm dünyanın konuştuğu görüntüler sonrası Elton John, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 17:23 ABONE OL
Elton John hastalığı nedeniyle sahnede gözyaşlarına boğuldu! Elton John 'Şarkı söyleyemiyorum' dedi ve...

Ünlü İngiliz sanatçı 'un şu sıralar ağır bir ile savaştığı ortaya çıktı. kapsamında organize edilmiş olan 'daki , Elton John'un sahnede gözyaşlarına boğulması ile tamamlanamadı.

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Elton John hastalığı nedeniyle sahnede gözyaşlarına boğuldu! Elton John 'Şarkı söyleyemiyorum' dedi ve...
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