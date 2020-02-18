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Kültürel miras masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Kültürel miras masaya yatırıldı
NIL Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) ve derneğin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Genç NEYAD tarafından organize edilen Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, geçtiğimiz hafta sonu Beyoğlu Lazzoni Hotel'de gerçekleşti. Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve korunmasına destek sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştayda uzmanlar, konuyu farklı yönleriyle ele alırken, aynı zamanda milli kültür bilinci ile ilgili çeşitli aktiviteler gerçekleşti. Etkinlikler, yüzlerce kişiye ulaştı.
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Kültürel miras masaya yatırıldı
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