Haberler > Günaydın Haberleri > Tecavüz iddiasına 12 bin lira tazminat

Tecavüz iddiasına 12 bin lira tazminat

Ünlü sanatçı , kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski oryantal ’ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Gökçe’nin Tatlıses’e 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Tecavüz iddiasına 12 bin lira tazminat

Eski oryantal Sibel Gökçe, geçtiğimiz yıllarda katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti.
Gökçe'nin açıklaması üzerine soluğu mahkemede alan Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek Gökçe'yle birlikte TV kanalı, program yönetmeni ve yapımcısına 60 bin liralık tazminat davası açtı.
Avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.

FAİZİYLE ÖDEYECEK
Mahkeme Gökçe'nin Tatlıses'e tecavüz iftirası attığı 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tecavüz iddiasına 12 bin lira tazminat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN