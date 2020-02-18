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bebeğiyle podyumda

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Tülin Şahin bebeğiyle podyumda
MODEL Tülin Şahin, üç aylık bebeği Siena ile önceki gün Y Plus defilesinde podyumda yürüdü. Şahin, doğumundan bir hafta önce de Y Plus'ın defilesinde podyuma çıkmıştı. Y Plus yaratıcı direktörü ve kurucusu Yakup Biçer, markasının 'Pehlivan' isimli koleksiyonunu, Londra Moda Haftası'nda, Victoria House Hall de defile ile tanıttı. Tasarımcı Biçer, kendi topraklarının ve köklerinin süper kahramanları pehlivanları, sonbahar-kış 20/21 koleksiyonunun ilham kaynağı olarak seçti. Biçer, köklerinden beslenmenin, tasarımlarını daha güçlü hale getireceğine inanıyor.
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Tülin Şahin bebeğiyle podyumda
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