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Ünlü manken 'dan itirafları: "3 yaşında babam tarafından şiddet gördüm, eşim de babama benziyordu..."

Magazin gündemi 'un itiraflarını konuşuyor! Flş habere göre ünlü sunucu Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına katıldı ve bugüne kadar hiç bilinmeyen hayat hikayesini anlattı. Dram dolu hayatında çocukken babasından hortumla dayak yediğini ifade eden Burcu Esmersoy, ilk eşi İtalyan 'dan da şiddet gördüğünü, onun da babası gibi biri olduğunu anladığında boşandığını belirtti. İşte annesi ile de problemlerinden bahseden Burcu Esmersoy'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 07:19 ABONE OL
Ünlü manken Burcu Esmersoy'dan son dakika itirafları: 3 yaşında babam tarafından şiddet gördüm, eşim de babama benziyordu...

Hem YouTube trendlerinde hem de sosyal medyada 'un katıldığı Katarsis programı oldukça ilgi gördü. Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy'un çocukluğunda yaşadıkları toplumun her kesiminde yankı buldu. Annesinin babasıyla boşandıktan sonra başka bir adamla evlendiğini ve 18 yaşına kadar annesine "teyze" demek zorunda kaldığını ifade eden Burcu Esmersoy'un bu yaşadıkları ilk kez ortaya çıktı. Babası tarafından 3-4 yaşlarında hortumla dövüldüğünü itiraf eden Esmersoy ilk evliliğine dair de açıklamalarında bulundu!

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Ünlü manken Burcu Esmersoy'dan son dakika itirafları: "3 yaşında babam tarafından şiddet gördüm, eşim de babama benziyordu..."
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