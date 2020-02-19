Ünlü manken Burcu Esmersoy'dan son dakika itirafları: "3 yaşında babam tarafından şiddet gördüm, eşim de babama benziyordu..."

Hem YouTube trendlerinde hem de sosyal medyada Burcu Esmersoy'un katıldığı Katarsis programı oldukça ilgi gördü. Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy'un çocukluğunda yaşadıkları toplumun her kesiminde yankı buldu. Annesinin babasıyla boşandıktan sonra başka bir adamla evlendiğini ve 18 yaşına kadar annesine "teyze" demek zorunda kaldığını ifade eden Burcu Esmersoy'un bu yaşadıkları ilk kez ortaya çıktı. Babası tarafından 3-4 yaşlarında hortumla dövüldüğünü itiraf eden Esmersoy ilk evliliğine dair de son dakika açıklamalarında bulundu!