Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser’le ilgili yoruma bomba yanıt verdi! Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor!

İhanet iddialarının ardından eşi Mustafa Can Keser'le barışan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisinin yazdığı yorumuna Ersubaşı büyük tepki gösterdi. Damla Ersubaşı, 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Mustafa Can Keser-Damla Ersubaşı çiftinin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. ‘Sihirli Annem’ dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser’le fotoğrafının altına “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diye yazan takipçisine bakın ne cevap verdi!
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:42Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 11:47ABONE OL
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi.