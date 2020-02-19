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eşi ’le ilgili yoruma bomba yanıt verdi! Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor!

İhanet iddialarının ardından eşi 'le barışan oyuncu , sosyal medyada hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisinin yazdığı yorumuna Ersubaşı büyük tepki gösterdi. Damla Ersubaşı, 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Mustafa Can Keser-Damla Ersubaşı çiftinin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. ‘Sihirli Annem’ dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser’le fotoğrafının altına “Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun” diye yazan takipçisine bakın ne cevap verdi!

Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 11:47 ABONE OL
Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser’le ilgili yoruma bomba yanıt verdi! Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor!

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu , 2016 yılında işletmeci ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi.

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Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser’le ilgili yoruma bomba yanıt verdi! Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor!
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