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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı resmiyete taşıdı! Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ailelerini tanıştırdı...
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı resmiyete taşıdı! Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ailelerini tanıştırdı...
Geçtiğimiz yıl kendi gibi oyuncu eşi Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile Şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile paylaşım yapmasıyla ortaya çıkan aşkın yankıları sürerken ünlü çiftten bir haber daha geldi. Taze aşıklar Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birlikteliklerini bir adım öteye taşıyacak ailelerini tanıştırdıkları iddia edildi. Posta'da yer alan habere göre; Hekimoğlu dizisinde doktor 'Mehmet Ali'yi oynayan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin aileleri de tanıştı hatta Kaan Yıldırım'ın ailesi, Hadise'yi çok sevdi. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 19.2.2020 13:01Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 13:19ABONE OL
Geçtiğimiz yıl kendi gibi oyuncu eşi Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile Şarkıcı Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.