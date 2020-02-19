Kuruluş Osman’da ‘Uhud Savaşı’ göndermesi!

"KAYI OBASI OKÇULAR TEPESİ'DİR OĞUL!"

Kolu kanadı kırık Osman Bey'in gücü kalmadı ve dizlerinin üstüne çöktü. Osman Bey'in umutsuzluğunu gören Şeyh Edebalı, ona İslam tarihindeki Uhud Savaşı'ndan örnek verdi. Uhud Savaşı'nda Hz. Muhammed'in yaşadıklarını anlattı.

Uhud Savaşı'nda müminlerle müşrikler karşı karşıya geldiğinde, 300 savaşçısı sözünü dinlememiş, iki cihan güneşi Hz. Muhammed'i, ganimet sevdasıyla yarı yolda bırakmışlardı. Pusatla yanağından yaralanmış, taşla dudağı parçalanmıştı. Mübarek dişi kırılmış, aldığı kılıç darbesiyle, alnından kanlar sızmıştı. Mekke'ye dönerken müşriklerin kazdığı çukurlardan birine düşmüştü. Dizleri yaralandı. Peygamber Efendimizin 70 arkadaşı o savaşta şehit olmuştu. Onların içinde öyle birisi de vardı ki, 'Allah'ın arslanı' lakaplı çok sevdiği amcasıydı. Onun da ciğeri sökülmüştü. Böyle bir durumda bile "Ey Rabbim merhamet et, hakikati bilmiyorlar" dedi. Şeyh Edebalı bu ibretlik olayı anlatırken, çıkarılacak dersi de söyledi. "Tüm bunlar Peygamber Efendimiz'in buyrukları eksik yerine getirildiği için oldu"

Uhud Savaşı'nda kritik bir tepe vardı. Hz Muhammed arka taraftan gelebilecek saldırılara karşı güvenlik için, elli okçuyu Okçular Tepesi'ne yerleştirmişti. Onlara "Savaşın sonucu ne olursa olsun, benden emir gelinceye kadar sakın yerinizi terk etmeyin" dedi.

ŞEYH EDEBALI OSMAN BEY'İ AYAĞA KALDIRDI!

"Kâfirlerin kaçtığını gören müminler Okçular Tepesi'ni bırakıp, ganimet peşinde koştu" diyen Edebalı Osman Bey'i uyardı. İslam'ın kadim tarihinin en büyük öğretisi "Müminler dağılınca müşrikler ayaklanır. İmdi sana düşen dağılmak değil, toparlamak, toparlanmaktır. Kayı obası Okçular Tepesi'dir oğul. İmdi obana, otağına, davana sahip çık oğul"

"Ya şehadet ya hürriyet!" diyen Osman Bey, obaya haber yollayarak Moğollara karşı planını devreye soktu. Türklerin ayakta kalan tek kalesi olarak kıyama kalkan Osman Bey, Balgay'a kafa tutacaktı. Osman, Kayı Obası'nı ve Alpleri kurtarmak için yola çıktı.