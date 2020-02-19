Son Dakika haberi: Diskalifiye olan ve elenen olan kişiler belli oldu! 2020 Survivor'da kim elendi? Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün şoku...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılar arasında eski Bursaspor ve Galatasaray futbolcusu Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz, Parvaz Abdullayev, Ceyhun Uzun ve Evrim Keklik en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı. Peki dün akşam Survivor'da kim elendi? 2020 Survivor'un ilk ada konseyinde veda eden isim Makbule Karabudak oldu. SMS oylamasında birinci sırada yer alan Ceyhun Jay Uzun, Makbule'nin adını verince elenen isim de belirlenmiş oldu. Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş'a diskalifiye şoku ise dün akşama damga vurdu. Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş'ın sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye olduklarını ifade etti! Peki yeni Survivor yarışmacıları kim olacak?

Gönüllüler takımındaki Makbule Karabudak, Survivor tarihinde en hızlı elenen yarışmacı oldu!