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haberi: Diskalifiye olan ve elenen olan kişiler belli oldu! 2020 'da kim elendi? ve Şaziye İvegün şoku...

Uzun senelerdir ekranlara gelen yarışması bu yıl Ünlüler - Gönüllüler formatıyla Pazar günü yayın hayatına başladı. Yarışmacılar arasındaki çekişme tüm hızıyla sürerken sorusu da hem dün gecenin hem de bu sabahın en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öyle ki; Ada konseyinde SMS oylamasına kalan en fazla oyu alan Fatma ilk eleme adayı olarak duyuruldu. SMS oylamasında en fazla oyu alan Ceyhun, Makbule'nin ismini belirledi. Ceyhun'dan sonra en çok oyu alan sosyal medya fenomeni Cemal Can Cansever ise Evrim Keklik ismini söyledi; 3 yarışmacı arasında en az oyu alan Makbule Karabudak 2020 Survivor'da ilk elenen yarışmacı oldu! Öte yandan Acun Ilıcalı ada konseyinde ve eski basketbolcu 'in artık Survivor'da olmayacaklarını açıkladı. Yeni yarışmacılar kimler olacak? İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.2.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 08:12 ABONE OL
Son Dakika haberi: Diskalifiye olan ve elenen olan kişiler belli oldu! 2020 Survivor'da kim elendi? Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün şoku...

TV8 ekranlarında yayınlanan Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden yarışmacılar arasında eski Bursaspor ve Galatasaray futbolcusu Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz, Parvaz Abdullayev, Ceyhun Uzun ve Evrim Keklik en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı. Peki dün akşam ? 2020 Survivor'un ilk ada konseyinde veda eden isim Makbule Karabudak oldu. SMS oylamasında birinci sırada yer alan Ceyhun Jay Uzun, Makbule'nin adını verince elenen isim de belirlenmiş oldu. ve 'a diskalifiye şoku ise dün akşama damga vurdu. Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş'ın sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye olduklarını ifade etti! Peki yeni Survivor yarışmacıları kim olacak?

Gönüllüler takımındaki Makbule Karabudak, Survivor tarihinde en hızlı elenen yarışmacı oldu!

DÜN AKŞAM SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NE OLDU? YASİN OBUZ SÜRPRİZİ...

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Son Dakika haberi: Diskalifiye olan ve elenen olan kişiler belli oldu! 2020 Survivor'da kim elendi? Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün şoku...
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