Türk Obalarında düşman işgali!

'Kuruluş Osman'ın 11. Bölümünde Moğollar Türk obalarına ayak basarak, Selçuklu'nun ardından Anadolu'da bir Türk beyliğinin kurulmasına engel olmak istiyorlardı. Yeni bölümde nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelen Balgay, Dündar, Gündüz ve Osman'ın Alplerini esir ederek, akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek istedi.

"MOĞOL'UN ÖNÜNDE EĞİLMEYEN BAŞ KESİLİR"



Masumların kanını dökmekten çekinmeyen Moğol ordusu yalnızca Kayılar'a değil tüm Türk obalarına musallat olurken, Osman'ı ele geçirmek isteyen Balgay öfkesini en çok Kayı Obası'na yöneltti. Osman'ın Alplerini zincirleyerek Kayı Obası'na getiren Balgay, oba halkını dehşete düşürdü. "Moğolun önünde eğilmeyen baş kesilir" diyen Balgay, Dündar Bey ve diğerlerinin çaresiz bakışları eşliğinde Ertuğrul Bey'in otağına girdi. "Size esareti getirdim!" diyen Balgay'a karşı obadakiler çaresizdi! Dillerde tek bir dua vardı "Allah'ım sen bize güç ver Yarabbi…!"

OSMAN BEY'İN BALGAY'A CEVABI NE OLACAK?

"Ya şehadet, ya hürriyet" diyen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?