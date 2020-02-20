Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. bu defa Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Filozof Atakan'la ilgili konuştu. Atakan’ı ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kendine benzetti. ve Genç şarkıcı "Benim seninle tanışmam lazım Ruh eşim gibisin." dedi.
Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:21Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 19:22ABONE OL
10 yaşındaki Atakan Kayalar okuduğu kitaplardan çok söyledikleriyle 2 gündür Türkiye'nin gündeminde. Atakan haberlerini gören Aleyna Tilki'de çocukla tanışmak istediğini söyledi ve "Ruh eşim gibisin." dedi.