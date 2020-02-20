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hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Ünlü şarkıcı Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. bu defa Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki 'la ilgili konuştu. Atakan’ı ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kendine benzetti. ve Genç şarkıcı "Benim seninle tanışmam lazım Ruh eşim gibisin." dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 19:22 ABONE OL
Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

10 yaşındaki Atakan Kayalar okuduğu kitaplardan çok söyledikleriyle 2 gündür Türkiye'nin gündeminde. Atakan haberlerini gören 'de çocukla tanışmak istediğini söyledi ve "Ruh eşim gibisin." dedi.

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Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
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