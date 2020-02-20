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ile arasında sular durulmuyor! Ağır gönderme…

Genç popçu önceki akşam kardeşi Ayça ile AVM’deydi. Aleyna Tilki, ‘’Klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü’’ olduğu polemiğine son noktayı koydu: ‘’Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa, zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum’’ Karşılıklı atışmaların arasına Aleyna’nın babası Mehmet Tilki girdi. Aynur Aydıniçin “Aleyna’nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna’nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya uğraşan o hanımefendiye selamlar” dedi. Popçu Aydın bu sözlere sert yanıt verdi: “Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi’ne yakışan bir hareket ettiniz.”

Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 14:40 ABONE OL
Aleyna Tilki ile Aynur Aydın arasında sular durulmuyor! Ağır gönderme…

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Aleyna ile geçen yaz küsmüştü. Aleyna 2017'deki 'Sen Olsan Bari' şarkısının klibinde kullandığı oyuncak ayıyla ilgili bir açıklamayı yapınca ortamı gerginleştirdi.

"KLİBİMDEKİ O AYI KENDİNİ ŞÖHRET SANAN BİRÇOK ÜNLÜDEN DAHA ÜNLÜ"

Posta'nın haberine göre; Aleyna Tilkiklibindeki ayısı için: "Klibimdeki o ayı kendini şöhret sanan birçok ünlüden daha ünlü." dedi. Bu sözler Aynur Aydın'a soruldu. Aynur Aydın "Aleyna ile görüşmeme kararını ben aldım. Kimyamız tutmadı" dedi. Aleyna ise "Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu. Ayrı düştük" karşılığını verdi. Aslında tartışma burada bitecekti.

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Aleyna Tilki ile Aynur Aydın arasında sular durulmuyor! Ağır gönderme…
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