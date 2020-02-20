Aleyna Tilki ile Aynur Aydın arasında sular durulmuyor! Ağır gönderme…

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Aleyna ile Aynur Aydın geçen yaz küsmüştü. Aleyna 2017'deki 'Sen Olsan Bari' şarkısının klibinde kullandığı oyuncak ayıyla ilgili bir açıklamayı yapınca ortamı gerginleştirdi.

"KLİBİMDEKİ O AYI KENDİNİ ŞÖHRET SANAN BİRÇOK ÜNLÜDEN DAHA ÜNLÜ"

Posta'nın haberine göre; Aleyna Tilkiklibindeki ayısı için: "Klibimdeki o ayı kendini şöhret sanan birçok ünlüden daha ünlü." dedi. Bu sözler Aynur Aydın'a soruldu. Aynur Aydın "Aleyna ile görüşmeme kararını ben aldım. Kimyamız tutmadı" dedi. Aleyna ise "Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu. Ayrı düştük" karşılığını verdi. Aslında tartışma burada bitecekti.