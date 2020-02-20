Bennu Yıldırımlar sosyal medya hesabından Hande Ataiz ile fotoğrafını paylaştı olay oldu! “Hiç değişmemişsiniz Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş”

Oyuncu Bennu Yıldırımlar sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmedi ve takipçilerini üniversite yıllarına götürdü. Kimi ünlü isimler TBT paylaşımlarında takipçilerini birkaç hafta öncesine götürmeyi tercih ederken Bennu Yıldırımlar gibi oyuncular da takipçilerini yıllar öncesine üniversite yıllarına götürüyor. Yaprak Dökümü dizisiyle çok büyük bir kitle tarafından tanınan Bennu Yıldırımlar gerek oyunculuğu ve gerek görüntüsüyle yıllara meydan okuyan bir isim.

BENNU YILDIRIMLAR PAYLAŞTI HANDE ATAİZİ ELEŞTİRİ ALDI

Yıldırımlar'ın bu karesine gelen yorumlar arasında belki de en dikkat çekeni: "Hiç değişmemişsiniz, Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş" oldu.