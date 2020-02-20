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sosyal medya hesabından Hande Ataiz ile fotoğrafını paylaştı olay oldu! “Hiç değişmemişsiniz resmen evrim geçirmiş”

Usta oyuncu , yakın dostları ve ünlü oyuncu ile çekildiği okul fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Yaprak Dökümü dizisiyle çok büyük bir kitle tarafından tanınan Bennu Yıldırımlar gerek oyunculuğu ve gerek görüntüsüyle yıllara meydan okuyan bir isim. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan başarılı oyuncu TBT gününü boş geçmedi ve takipçilerini üniversite yıllarına götürdü. Bennu Yıldırımlar, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yılları. Kantinin önünde oturmuşuz. Kadıköy" notunu düştü. Bennu-Yıldırımlar’ın bu karesine gelen yorumlar arasında belki de en dikkat çekeni: “Hiç değişmemişsiniz, Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş” oldu. İşte merak edenler için Bennu Yıldırım’ın paylaşımı ve Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi’nin gençlik fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:15 ABONE OL
Bennu Yıldırımlar sosyal medya hesabından Hande Ataiz ile fotoğrafını paylaştı olay oldu! “Hiç değişmemişsiniz Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş”

Oyuncu sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmedi ve takipçilerini üniversite yıllarına götürdü. Kimi ünlü isimler TBT paylaşımlarında takipçilerini birkaç hafta öncesine götürmeyi tercih ederken Bennu Yıldırımlar gibi oyuncular da takipçilerini yıllar öncesine üniversite yıllarına götürüyor. Yaprak Dökümü dizisiyle çok büyük bir kitle tarafından tanınan Bennu Yıldırımlar gerek oyunculuğu ve gerek görüntüsüyle yıllara meydan okuyan bir isim.

BENNU YILDIRIMLAR PAYLAŞTI HANDE ATAİZİ ELEŞTİRİ ALDI

Yıldırımlar'ın bu karesine gelen yorumlar arasında belki de en dikkat çekeni: "Hiç değişmemişsiniz, resmen evrim geçirmiş" oldu.

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Bennu Yıldırımlar sosyal medya hesabından Hande Ataiz ile fotoğrafını paylaştı olay oldu! “Hiç değişmemişsiniz Hande Ataizi resmen evrim geçirmiş”
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