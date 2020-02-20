‘Bir Zamanlar Çukurova’ya Adana Kozan kucak açtı

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', kostüm ve dekorları kadar mekanlarıyla da ilgi çekiyor. Dizinin soluksuz izlenen sahnelerinin önemli bir bölümü, Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi, Arıkan Konağı ve Kozan Yukarı Çarşı'da çekiliyor. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın, belediye çalışanlarının ve halkın sıcak ev sahipliğiyle 'Bir Zamanlar Çukurova', büyüleyici tarihi mekanlarıyla merak uyandırıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 56. Bölüm (20 Şubat 2020 Perşembe) Şok görüntüleri gözyaşlarıyla... | Video

O mekanlardan biri 1890'larda inşa edilen Arıkan Konağı. Manastırın sur duvarlarının içerisine yerleşen, çam ağaçlarıyla kaplı tarihi mekan, dizinin can alıcı sahnelerine ev sahipliği yapıyor. 'Bir Zamanlar Çukurova'yı gerçek bir atmosfere dönüştüren küçük esnafları ise Kozan Kalesi'nin eteklerinde yer alan birçok tarihi dükkanı mesken tutuyor.



EN ROMANTİK SAHNELER KALEDE ÇEKİLİYOR

Bir Zamanlar Çukurova'nın romantik sahnelerine ev sahipliği yapan, 'Hünkar' ve 'Fekeli'nin buluşma noktası olan yer Kozan Kalesi. Hititler'den kalan kale, gizli yol ve mahzenleriyle hikayeye büyülü bir atmosfer sunuyor.