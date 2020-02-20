Madonna’nın parmaklarındakı Türk imzası

MÜZİK dünyasının ikon ismi Madonna, 'Madame X' turu kapsamındaki Londra konserine kendi adının harflerini taşıyan Kısmet by Milka monogam yüzükleriyle çıktı.
6 YILDIR ÇIKARMIYOR
Madonna, altı yıldır sahne dışında da parmağından çıkarmadığı yüzüklerin göründüğü fotoğrafları, sosyal medyada paylaştı. Milka Karaağaçlı'nın, kızı Mayla'dan ilham alarak 7 yıl önce tasarladığı yüzük, Madonna'nın stilistleri tarafından satın alınmıştı. Madonna, bu tasarımı çok beğenip yıllar içerisinde D, N, A harflerini de satın aldı.