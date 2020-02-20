Madonna’nın parmaklarındakı Türk imzası

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MÜZİK dünyasının ikon ismi Madonna, 'Madame X' turu kapsamındaki Londra konserine kendi adının harflerini taşıyan Kısmet by Milka monogam yüzükleriyle çıktı.Madonna, altı yıldır sahne dışında da parmağından çıkarmadığı yüzüklerin göründüğü fotoğrafları, sosyal medyada paylaştı. Milka Karaağaçlı'nın, kızı Mayla'dan ilham alarak 7 yıl önce tasarladığı yüzük, Madonna'nın stilistleri tarafından satın alınmıştı. Madonna, bu tasarımı çok beğenip yıllar içerisinde D, N, A harflerini de satın aldı.