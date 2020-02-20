Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Şubat 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Şubat 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Arkadaşının burcunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Neptün 60'lığı'nda Mezopotamya dünyanın gündemine adım adım çıkarken, topraklarımızın altından çıkan değerler insanlık tarihini değiştirebilecek güçte olabilir. Toprak burcundaki gezegen dizilimiyle, dünya dışında varlık olup olmadığına dair konular da iyiden iyiye tartışılmaya başlanabilir.

Koç: Güne işyerindeki toplantı ile başlayabilirsin. Patronunun verdiği bilgiler işyerindeki düzenin ve programın değişmesine sebep olabilir. Bu konuda arkadaşların ile yapacağın sohbetler bilgilendirici olabilir.

Boğa: Duygusal yönünün ağır bastığı bir gündesin. Uzun zamandır ailesiyle görüşmeyen bir Boğa burcuysan, kardeşinden aldığın bir telefon gününü mükemmel bir hale getirebilir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi düşünüyorsan, bu işe ilk olarak uyku düzenini değiştirme ile başlayabilirsin.

İkizler: Bugün karşılaşacağın olayların gidişatı seni sürekli iki karar arasında bırakabilir. Girişimcilikle uğraşan bir İkizler burcuysan aklındaki yeni projelere ailene ve arkadaşlarına anlatabilirsin. Aldığın geri dönüş motivasyonunu arttırabilir.