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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 20 Şubat 2020 Perşembe için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 20 Şubat 2020 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:57 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Şubat 2020 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Şubat 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Arkadaşının burcunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Neptün 60'lığı'nda Mezopotamya dünyanın gündemine adım adım çıkarken, topraklarımızın altından çıkan değerler insanlık tarihini değiştirebilecek güçte olabilir. Toprak burcundaki gezegen dizilimiyle, dünya dışında varlık olup olmadığına dair konular da iyiden iyiye tartışılmaya başlanabilir.

Koç: Güne işyerindeki toplantı ile başlayabilirsin. Patronunun verdiği bilgiler işyerindeki düzenin ve programın değişmesine sebep olabilir. Bu konuda arkadaşların ile yapacağın sohbetler bilgilendirici olabilir.

Boğa: Duygusal yönünün ağır bastığı bir gündesin. Uzun zamandır ailesiyle görüşmeyen bir Boğa burcuysan, kardeşinden aldığın bir telefon gününü mükemmel bir hale getirebilir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi düşünüyorsan, bu işe ilk olarak uyku düzenini değiştirme ile başlayabilirsin.

İkizler: Bugün karşılaşacağın olayların gidişatı seni sürekli iki karar arasında bırakabilir. Girişimcilikle uğraşan bir İkizler burcuysan aklındaki yeni projelere ailene ve arkadaşlarına anlatabilirsin. Aldığın geri dönüş motivasyonunu arttırabilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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