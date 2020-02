Atakan Kayalar’ın söylediği her söz gündem oluyor! Aleyna Tilki ile Atakan Kayalar’ın polemiği sürüyor

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Aleyna Tilki'nin Atakan'la tanışmak istemesinin ardından Atakan, Tilki'ye "Senin şarkılarını dinlemiyorum." diye yanıt vermişti. Aleyna Tilki, Atakan'ın bu cevabı ve tavırları karşısında sessiz kalmayıp "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik." dedi.

SÖYLEDİĞİ HER SÖZ GÜNDEM OLUYOR

10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin son günlerdeki popüler ismi. 5 ayda okuduğunu söylediği 250 kitap, felsefe üzerine yaptığı konuşmalar, cumhurbaşkanı olma hedefi ve anne-babasına karşı tavırlarıyla neredeyse yaptığı her hareket, söylediği her söz gündem oluyor.