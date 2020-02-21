Haberler > Günaydın Haberleri > Atakan Kayalar’ın söylediği her söz gündem oluyor! Aleyna Tilki ile Atakan Kayalar’ın polemiği sürüyor

Kayalar’ın söylediği her söz gündem oluyor! ile ’ın polemiği sürüyor

Türkiye’nin konuştuğu çocuk Kayalar’ın ’ye verdiği cevabı çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki arasındaki karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Atakan, popüler olduktan sonra kendini bir anda şarkıcı Aleyna Tilki'yle polemiğin içinde buldu. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklama yaptı. Şimdi de Aleyna Tilki, Kayalar’ın sözlerine cevap verdi. ile "Aleyna Tilki dinlemiyorum" diyen Atakan'a genç sarkıcı "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik" karşılığını verdi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:21 ABONE OL
Atakan Kayalar’ın söylediği her söz gündem oluyor! Aleyna Tilki ile Atakan Kayalar’ın polemiği sürüyor

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

'nin 'la tanışmak istemesinin ardından Atakan, Tilki'ye "Senin şarkılarını dinlemiyorum." diye yanıt vermişti. Aleyna Tilki, Atakan'ın bu cevabı ve tavırları karşısında sessiz kalmayıp "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik." dedi.
SÖYLEDİĞİ HER SÖZ GÜNDEM OLUYOR
10 yaşındaki , Türkiye'nin son günlerdeki popüler ismi. 5 ayda okuduğunu söylediği 250 kitap, felsefe üzerine yaptığı konuşmalar, cumhurbaşkanı olma hedefi ve anne-babasına karşı tavırlarıyla neredeyse yaptığı her hareket, söylediği her söz gündem oluyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atakan Kayalar’ın söylediği her söz gündem oluyor! Aleyna Tilki ile Atakan Kayalar’ın polemiği sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN