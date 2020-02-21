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'un aşk orucu kısa sürdü! ile aşk yaşıyor!

geçtiğimiz günlerde ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzmüştü. Anne ve babasından şiddet gördüğünü ve kötü bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu 'un "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. yazarı "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği köşesinden aşk bombasını patlattı. Peki kim? İşte orucunu bozduğu ...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:07 ABONE OL
Burcu Esmersoy'un aşk orucu kısa sürdü! Burcu Esmersoy Vakko'nun veliahdı ile aşk yaşıyor!

geçtiğimiz günlerde ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzmüştü. Anne ve babasından şiddet gördüğünü ve kötü bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu 'un "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. yazarı "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği köşesinden aşk bombasını patlattı... İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...

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Burcu Esmersoy'un aşk orucu kısa sürdü! Burcu Esmersoy Vakko'nun veliahdı ile aşk yaşıyor!
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