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aşkı sonrası 'dan bombası! Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin vizyon tarihi belli oldu!

'nın uzun süredir hazırlandığı filmi için vizyon tarihi belli oldu. Son günlerde 'la olan aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez ile konuşuluyor. Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı '' lakaplı ünlü arabesk şarkıcı film oluyor. Genç yaşta hayata veda eden Bergen'in acılarla dolu hayatının anlatılacağı filmin başrol oyuncusunun Serenay Sarıkaya olacağı uzun süredir belliydi. Serenay Sarıkaya, Bergen rolü için bir süredir kampa girmişti ve sanatçının hayatı üzerinde çalışıyordu. Vizyon tarihi belli olmayan Bergen filmi için müjdeli haber geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır senaryo ve çekimlerinin tamamlanması için uğraşılan filmin vizyon tarihi belli oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu ...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:44 ABONE OL
Cem Yılmaz aşkı sonrası Serenay Sarıkaya'dan Bergen bombası! Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin vizyon tarihi belli oldu!

'nın uzun süredir hazırlandığı filmi için vizyon tarihi belli oldu. Son günlerde 'la olan aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez ile konuşuluyor.

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Cem Yılmaz aşkı sonrası Serenay Sarıkaya'dan Bergen bombası! Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin vizyon tarihi belli oldu!
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