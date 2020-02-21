Cem Yılmaz aşkı sonrası Serenay Sarıkaya'dan Bergen bombası! Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin vizyon tarihi belli oldu!

Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir hazırlandığı Bergen filmi için vizyon tarihi belli oldu. Son günlerde Cem Yılmaz'la olan aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bu kez Bergen filmi ile konuşuluyor. Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı 'Acıların kadını' lakaplı ünlü arabesk şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Genç yaşta hayata veda eden Bergen'in acılarla dolu hayatının anlatılacağı filmin başrol oyuncusunun Serenay Sarıkaya olacağı uzun süredir belliydi. Serenay Sarıkaya, Bergen rolü için bir süredir kampa girmişti ve sanatçının hayatı üzerinde çalışıyordu. Vizyon tarihi belli olmayan Bergen filmi için müjdeli haber geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır senaryo ve çekimlerinin tamamlanması için uğraşılan filmin vizyon tarihi belli oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Bergen filminin vizyon tarihi...
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:09Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:44ABONE OL