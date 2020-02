Erol Büyükburç'un kızı Jeyan Büyükburç'tan bomba iddia

Pop müziğinin efsane ismi Erol Büyükburç'un DNA testi yapılabilmesi için mezarının açıldığını duyduğumda inanamadım. 'Büyükburç'un kızıyım' iddiasında bulunan Esra Şimşek'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, DNA testi yapılmasına karar verip Büyükburç'un mezarını açtırdı. Kimsenin bilmediği bu sıcak gelişmenin ardından Erol Büyükburç'un şarkıcı kızı Jeyan Büyükburç'la bir araya geldim. Hilton Kozyatağı'nda bulunan Mon Amour'da haftanın üç günü sahnesi ve dans gösterileriyle izleyicilerle buluşan Jeyan'la sahne öncesi konuştuk... Esra'nın hep yanında olduğunu söyleyen Jeyan; babasının mezarının kendilerinden habersiz açılmasından büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. İşte Jeyan Büyükburç'un anlattıkları...







* Kardeş olduğumuz iddiasında bulunan Esra'dan ablam Ajlan Büyükburç'un cenazesinde haberim oldu. Kendisi ablamla görüşüyormuş. O saatten sonra Esra ile hepimiz görüşmeye başladık.



* Babamın Alman bir eşi vardı, çok tatlı bir kadındır. Kendisi bizi bir yemekte bir araya getirdi. Babama sormak istediğim şeyler vardı, sıcak bir ortam olunca o konuları açtım. Birincisi; ablamın cenazesinin neden gelmediğini merak ediyordum, ikincisi de Esra konusuydu. O gün babama 'Esra senin kızın mı?' diye sordum, bana böyle bir şey olmadığını söyledi.



YAŞARKEN KABUL ETMEDİ

* Keşke bu durum babam hayattayken çözülseydi. Keşke o dönem babam DNA testini kabul etseydi de şu an mezarı açılmasa, huzur içinde uyusaydı. Ayrıca topluma mal olmuş bir isim olarak bu konuda da örnek olmasını çok isterdim babamın. Sanatçılar yaşarken çocuklarına, ailesine hakkaniyetiyle davranırsa çok güzel örnek olabilirler. Ve şimdi, hayatta değilken, görevini böyle yapmak durumunda kaldı. Ben bir evlat olarak tabii ki bu durumdan hiç mutlu olmadım. Kim ister ki ailesinden birinin mezarının açılmasını. Benim en çok üzüldüğüm nokta ise şu; babamın mezarının açılmasından bizim haberimiz olmadı. Keşke bunu bilseydik, orada olup bir dua edebilseydik...



ESRA'NIN HEP YANINDAYIM MİRAS PEŞİNDE DEĞİLIM

* Ben hiçbir zaman Esra'nın babalık davası mücadelesinde karşısında olmadım, hep yanında oldum. Herhangi bir şekilde miras peşine düşmedim. Bu inandırıcı gelir gelmez insanlara önemli değil ama yakın çevrem zaten böyle olduğunu biliyor. Ancak maalesef hem bazı çevreler, hem de bazı medya organları birtakım eleştiriler yaptı bu konuda. Esra'nın yanında yer almış olmamıza rağmen bazı ithamlarda bulunulması canımızı çok sıktı.



DİJİTAL ORKESTRA PROJESİ BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

* 1920'den günümüze keyifli bir yolculuk olan dijital orkestra projesinde yer aldığım için çok mutluyum. İlk duyduğum an çok heyecanlandım. Önce masa başı çalışmaları oldu, sonraki hazırlıklar bir ay kadar sürdü. Kostümler, saç, makyaj; gerçekten çok zormuş Greenbox'ta böyle şeyler çekmek. Benim de ilk defa bu kadar uzun süren bir çalışmam oldu ama inanılmaz keyifli bir süreçti. Sonunda çıkacak şeyleri hep hayal ettim. 28 şarkının görüntüsünü kaydettik. Ne kadar profesyonel olursa olsun en iyisinin olması için süreç biraz uzun sürüyor.



ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜSÜYLE BABAMLA DÜET YAPACAĞIM

* Dijital orkestra projesinde babamın 'Bir Başka Sevgiliyi' şarkısını da söyledim. O şarkıyı özellikle orkestradaki arkadaşlarım çaldı. Bir kısmını da boş bıraktık ve babam oradaymış gibi çekim yaptık. Babamın hologram olarak o bölüme ilave olup olamayacağına şu an çok emin değilim. Ölmüş kişilerin hologramları yapılıyor, ama böyle bir şeyi bir konserde görmedik. En azından Türkiye'de yok. Yapılması çok güç bir şey. Ama en azından babamın üç boyutlu bir görüntüsüyle birlikte düet yapacağız.



SÜHEYL UYGUR İNŞALLAH TEKLİFİMİ KABUL EDER

* Süheyl Uygur ile Mon Amour'da bir gün sahnede babamın 'Bir Başka Sevgiliyi' şarkısını söyledik. Kendisinin hal ve hareketleri babama o kadar çok benziyordu ki. O an 'İş holograma dönmesin, kabul ederse Süheyl Uygur'la bir çalışma yapsak ne kadar güzel olurdu' dedim. Çok mutlu olurum bu projede benimle çalışırsa. Bu fikrimi orkestra arkadaşlarıma söylediğimde hepsi benim kadar heyecanlandı. Kendisiyle henüz bunu konuşamadım ama çok sevinirim kabul ederse.



OYUN OYNAMAYI VE OYNATMAYI SEVİYORUM

* İşletmeci arkadaşım İlgi Gövsa, Hilton Kozyatağı'nda bulunan Mon Amour'da çok güzel bir proje ortaya koydu. Ben, Reşat ve diğer şov ekibiyle 2019 bana inanılmaz uğurlu geldi. Hayatım değişti. Bugüne kadar çok güzel yerlerde çalıştım. Hepsinde de ailem dediğim insanlarla zaman geçirdim ama burası bir başka oldu. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Tam bir aile olduk. Çalıştığım arkadaşlarım muhteşem. Öyle inanarak, güvenerek bir şeyler yapıyoruz ki... Çok şükür ki gelen tepkiler hep pozitif. Tabii negatif yorumlara da açığım. Her zaman gelişmeli, gelişime açık olmalıyız. Ama burada kendim gibiyim. Çok da keyifli sahnelerimiz.

* Benim için en önemli şey samimiyet... Ben oyun oynamayı ve oynatmayı çok seviyorum. Güzel yanı da bunun üzerinden maddi-manevi kazanç sağlıyorum. Herkes ile birlikte şarkı söylemek çok güzel.

