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'un mezarını gizlice açtılar... 'tan çok konuşulacak iddia!

Pop müziğinin efsane ismi 'un mezarı DNA testi için açılmış. Erol Büyükburç'un kızı olduğunu iddia eden 'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, sanatçının mezarının açılmasına karar verdi. Ustanın kızı , babası Erol Büyükburç'un mezarının kendilerinden gizli açıldığını iddia ederek isyan etti. yazarlarından , ile bir araya geldi. İşte Jeyan Büyükburç'un dikkat çeken açıklamaları...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:31 ABONE OL
Erol Büyükburç'un mezarını gizlice açtılar... Jeyan Büyükburç'tan çok konuşulacak iddia!

Pop müziğinin efsane ismi 'un DNA testi yapılabilmesi için mezarının açıldığını duyduğumda inanamadım. 'Büyükburç'un kızıyım' iddiasında bulunan 'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, DNA testi yapılmasına karar verip Büyükburç'un mezarını açtırdı. Kimsenin bilmediği bu sıcak gelişmenin ardından Erol Büyükburç'un şarkıcı kızı 'la bir araya geldim. Hilton Kozyatağı'nda bulunan Mon Amour'da haftanın üç günü sahnesi ve dans gösterileriyle izleyicilerle buluşan Jeyan'la sahne öncesi konuştuk... Esra'nın hep yanında olduğunu söyleyen Jeyan; babasının mezarının kendilerinden habersiz açılmasından büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. İşte Jeyan Büyükburç'un anlattıkları...

ESRA'DAN ABLAM AJLAN BÜYÜKBURÇ'UN CENAZESİNDE HABERİM OLDU

Kardeş olduğumuz iddiasında bulunan Esra'dan ablam Ajlan Büyükburç'un cenazesinde haberim oldu. Kendisi ablamla görüşüyormuş. O saatten sonra Esra ile hepimiz görüşmeye başladık.

Babamın Alman bir eşi vardı, çok tatlı bir kadındır. Kendisi bizi bir yemekte bir araya getirdi. Babama sormak istediğim şeyler vardı, sıcak bir ortam olunca o konuları açtım. Birincisi; ablamın cenazesinin neden gelmediğini merak ediyordum, ikincisi de Esra konusuydu. O gün babama 'Esra senin kızın mı?' diye sordum, bana böyle bir şey olmadığını söyledi.

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Erol Büyükburç'un mezarını gizlice açtılar... Jeyan Büyükburç'tan çok konuşulacak iddia!
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