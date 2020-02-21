Erol Büyükburç'un mezarını gizlice açtılar... Jeyan Büyükburç'tan çok konuşulacak iddia!

Pop müziğinin efsane ismi Erol Büyükburç'un DNA testi yapılabilmesi için mezarının açıldığını duyduğumda inanamadım. 'Büyükburç'un kızıyım' iddiasında bulunan Esra Şimşek'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, DNA testi yapılmasına karar verip Büyükburç'un mezarını açtırdı. Kimsenin bilmediği bu sıcak gelişmenin ardından Erol Büyükburç'un şarkıcı kızı Jeyan Büyükburç'la bir araya geldim. Hilton Kozyatağı'nda bulunan Mon Amour'da haftanın üç günü sahnesi ve dans gösterileriyle izleyicilerle buluşan Jeyan'la sahne öncesi konuştuk... Esra'nın hep yanında olduğunu söyleyen Jeyan; babasının mezarının kendilerinden habersiz açılmasından büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. İşte Jeyan Büyükburç'un anlattıkları...

ESRA'DAN ABLAM AJLAN BÜYÜKBURÇ'UN CENAZESİNDE HABERİM OLDU



Kardeş olduğumuz iddiasında bulunan Esra'dan ablam Ajlan Büyükburç'un cenazesinde haberim oldu. Kendisi ablamla görüşüyormuş. O saatten sonra Esra ile hepimiz görüşmeye başladık.



Babamın Alman bir eşi vardı, çok tatlı bir kadındır. Kendisi bizi bir yemekte bir araya getirdi. Babama sormak istediğim şeyler vardı, sıcak bir ortam olunca o konuları açtım. Birincisi; ablamın cenazesinin neden gelmediğini merak ediyordum, ikincisi de Esra konusuydu. O gün babama 'Esra senin kızın mı?' diye sordum, bana böyle bir şey olmadığını söyledi.

