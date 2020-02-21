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: 'dan bomba açıklama! Cem Yılmaz ile evlendi mi?

Son günlerin en çok konuşulan çifti ve 'dan gün geçmiyorki yeni bir haber gelmesin. Magazin gündemine haberi olarak düşen bomba iddia bizzat Cem Yılmaz'dan geldi. 1.5 yıllık birlikteliği olan Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili ilk kez konuştu. Muhabire verdiği cevapla kafaları karıştıran Cem Yılmaz'ın evlilik itirafı son dakika olarak sosyal medyayı salladı. İşte Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile evlilik iddiasına şok yanıt...

Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika: Cem Yılmaz'dan bomba açıklama! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi?

Son günlerin en çok konuşulan çifti ve 'dan gün geçmiyorki yeni bir haber gelmesin. Magazin gündemine haberi olarak düşen bomba iddia bizzat Cem Yılmaz'dan geldi. 1.5 yıllık birlikteliği olan Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili ilk kez konuştu. Muhabire verdiği cevapla kafaları karıştıran Cem Yılmaz'ın evlilik itirafı son dakika olarak sosyal medyayı salladı. İşte Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile evlilik iddiasına şok yanıt...

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Son dakika: Cem Yılmaz'dan bomba açıklama! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi?
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