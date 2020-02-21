Son dakika: Cem Yılmaz'dan bomba açıklama! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi mi?

Son günlerin en çok konuşulan çifti Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan gün geçmiyorki yeni bir haber gelmesin. Magazin gündemine son dakika haberi olarak düşen bomba iddia bizzat Cem Yılmaz'dan geldi. 1.5 yıllık birlikteliği olan Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili ilk kez konuştu. Muhabire verdiği cevapla kafaları karıştıran Cem Yılmaz'ın evlilik itirafı son dakika olarak sosyal medyayı salladı. İşte Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile evlilik iddiasına şok yanıt...