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Son Dakika Haberi: ’nin konuştuğu çocuk ’ye yanıt verdi!

10 yaşındaki birkaç gündür 'nin gündeminde. Son yaptığı açıklamadan sonra son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Atakan Kayalar 10 yaşında Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Atakan haberlerini gören 'de onunla tanışmak istediğini söyledi ve "Ruh eşim gibisin." dedi. Atakan Kayalar’ın Aleyna Tilki ile ilgili sosyal medyada paylaşılan videosu büyük ilgi gördü. Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan videolarından birini alıntılayan Aleyna Tilki de "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin." yorumunu yaptı. Kayalar’ın, Aleyna’ya verdiği cevap ise herkesi şoke etti. İşte merak edenler için Atakan’ın Aleyna’ya verdiği o cevap. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye’nin konuştuğu çocuk Atakan Kayalar… Aleyna Tilki’ye yanıt verdi!

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Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan , kendisine "Ruh eşimsin" diyen 'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

"RAP VE ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM"

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

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Son Dakika Haberi: Türkiye’nin konuştuğu çocuk Atakan Kayalar… Aleyna Tilki’ye yanıt verdi!
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