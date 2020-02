İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

ARJANTIN'IN en tanınmış tango orkestralarından Tango Bardo, unutulmaz ezgileri ve muhteşem şovları ile İstanbul'a geliyor. Sevilen tango eserlerini, bambaşka bir boyutta sunan orkestra, eğlenceli sahne performanslarıyla gittikleri her ülkede büyük beğeni topluyor. Orkestra, dünyanın en büyük tango festivallerinden biri olan 'tan GO TO İstanbul' kapsamında Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde konser verecek.