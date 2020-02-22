Arda Kural Tutunamayanlar dizisiyle oyunculuğa geri dönüyor! Arda Kural'ın hastalığı Psikonevroz nedir?

Yerli Leonardo di Caprio olarak anılan Arda Kural daha önce Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri, Emret Komutanım gibi dizilerde rol aldı. Başrollerinde Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Şinazi Yurtsever ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı Tutunamayanlar dizisinde Arda Kural da yer alacak. Dizinin senaristi Osman Nail Doğan bu bilgiyi takipçileriyle paylaştı. Arda Kural'ın hastalığı Psikonevroz nedir? İşte detaylar...

Psikonevroz rahatsızlığının birden çok nedeni olabilir. Çoğu tanıda hastalığın oluşmasındaki en önemli nedenler şunlardır; İş temposu nedeniyle insanların kendi zevklerine vakit ayıramaması, Sevgili veya eş tarafından terkedilme durumu, Uzun yıllar ailesi ile yaşayanların yalnız bir hayat kurması, Çok defa yapılan denemelere rağmen iş veya okul hayatında yaşanan başarısızlıklar, Geçirilen bir kaza veya hastalık nedeniyle fiziksel yetersizlik oluşması Yaşlanmayla beraber kişinin kendini yetersiz hissetmesi, Kanser gibi uzun tedavi süreci gerektiren hastalıklara yakalanılması gibi kişilerin ruh sağlığını bozan onlarca neden sayılabilir.