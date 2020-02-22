En yetenekli çocuklar Peter Pan için buluştu

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DÜNYA klasikleri arasında yer alan Peter Pan'ın müzikal yorumu, bu kez Türkiye'nin en ünlü çocuk oyuncularıyla sahneleniyor.Poll Production organizasyonu ile 29 Şubat'ta ilk kez Haliç Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak olan Peter Pan Müzikali; hikayesi, görsel efektleri ve müzikleriyle izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Gösteri; dizi, sinema ve reklam filmlerinin en popüler çocuk oyuncularından oluşan kadrosu ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin en yetenekli çocuklarını anlamlı bir projede buluşturan müzikalde; Emir Berke Zincidi, Lavinya Ünlüer, Yağız Kılınç, Ilgım Kablan, Alihan Türkdemir, Arda Kalaycı, Burak Temiz, Doğancan Sarıkaya, Asena Keskinci rol alıyor. Müzikal projesi için stüdyoya giren çocuklar, Peter Pan için yedi şarkı seslendirerek renkli bir performansa da imza attılar.