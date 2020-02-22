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Eski 'in evine girdi! Eski milli atlet Sema Aydemir'in evi soyuldu ve…

Bir dönem ekranda da boy gösteren sporcu ’in İstanbul Eyüp’teki evine girdi. Aydemir, değerli eşyaları ve lüks aracının anahtarını çalan hırsızı bir süre kovaladı. Hırsız, sporcunun aracını çalıp kaçtı. Ünlü atlet Sema Aydemir’e hırsız şoku! Sema Aydemir’in arkadaşlarıyla birlikte oturduğu İstanbul Eyüp’teki evine, sabaha karşı hırsız girdi. Para, değerli eşya ve sporcuya ait lüks aracın anahtarı çalındı. El fenerinden yansıyan ışığa uyanan Aydemir, hırsızın peşine takıldı. Sema Aydemir, bir süre peşinden koştu ama apartmandan hızla çıkan hırsız, aracı çalıştırıp kayıplara karıştı. Sporcu ve arkadaşları polise başvurdu. Hırsız, bir süre sonra sahte plaka taktığı araçla Büyükçekmece’de yakalandı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:30 ABONE OL
Eski milli atlet Sema Aydemir'in evine hırsız girdi! Eski milli atlet Sema Aydemir'in evi soyuldu ve…

Geçtiğimiz yıllarda bir yarışma programıyla da adından söz ettiren eski 'in arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı İstanbul Eyüp'teki evine, gecenin ilerleyen saatlerinde el feneriyle bir girdi. Aydemir ve arkadaşlarının paralarıyla birlikte evdeki değerli eşyaları ve bir araba anahtarı çalan hırsız, ünlü sporcu tarafından fark edilse de kaçmayı başardı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay sonrası Aydemir ve arkadaşları, eve giren hırsızdan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, hırsızın kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Aradan aylar geçti. İstanbul Büyükçekmeçe'de trafik polisleri lüks bir aracı durdurdu.

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Eski milli atlet Sema Aydemir'in evine hırsız girdi! Eski milli atlet Sema Aydemir'in evi soyuldu ve…
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