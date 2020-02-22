Eski milli atlet Sema Aydemir'in evine hırsız girdi! Eski milli atlet Sema Aydemir'in evi soyuldu ve…

Geçtiğimiz yıllarda bir yarışma programıyla da adından söz ettiren eski milli atlet Sema Aydemir'in arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı İstanbul Eyüp'teki evine, gecenin ilerleyen saatlerinde el feneriyle bir hırsız girdi. Aydemir ve arkadaşlarının paralarıyla birlikte evdeki değerli eşyaları ve bir araba anahtarı çalan hırsız, ünlü sporcu tarafından fark edilse de kaçmayı başardı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay sonrası Aydemir ve arkadaşları, eve giren hırsızdan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, hırsızın kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Aradan aylar geçti. İstanbul Büyükçekmeçe'de trafik polisleri lüks bir aracı durdurdu.