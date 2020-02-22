Milli atlet Sema Aydemir'e hırsız şoku

Geçtiğimiz yıllarda bir yarışma programıyla da adından söz ettiren eski milli atlet Sema Aydemir'in arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı İstanbul Eyüp'teki evine, gecenin ilerleyen saatlerinde el feneriyle bir hırsız girdi. Aydemir ve arkadaşlarının paralarıyla birlikte evdeki değerli eşyaları ve bir araba anahtarı çalan hırsız, ünlü sporcu tarafından fark edilse de kaçmayı başardı.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay sonrası Aydemir ve arkadaşları, eve giren hırsızdan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, hırsızın kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Aradan aylar geçti. İstanbul Büyükçekmeçe'de trafik polisleri lüks bir aracı durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçtaki plakanın sahte olduğunu fark etti. Olayla ilgili tutanak tutuldu ve durum savcılığa bildirildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; bu kişinin çaldığı aracın Sema Aydemir'e ait olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.



YATAKTAN KALKIP KOVALADI

Sema Aydemir, gece yarısı evine hırsız girdiğini fark edince yataktan kalkıp hırsızı kovalamaya başladı. Apartmandan çıktıktan sonra, elindeki anahtarın bir aracın kapısını açtığını gören hırsız, araca binerek olay yerinden kaçtı.

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