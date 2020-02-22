Son Dakika Haberi: Atakan Kayalar'ın Enes Batur ile ilgili videosu gündem oldu! Atakan Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi

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Son günlerde en çok konuşulan isim olan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videosunda fenomen Enes Batur için "O benim hayranımdır" dediği ortaya çıktı. Kayalar'a Enes Batur'dan cevap gecikmedi.

"ENES BATUR EN BÜYÜK HAYRANIM"

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videolar ortaya çıktı. 10 yaşındaki Kayalar, bir videosunda sosyal medya fenomeni Enes Batur'a gönderme yapıyor. Magazin Tube sayfasının haberine göre: Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ve çeşitli haber kanallarına çıkarak hayatını anlatan Kayalar'ın küçük bir Youtuber olduğu çıktı. Kendi kanalında çeşitli videolar çeken Kayalar'ın sosyal medyada çektiği videoların birinde "Enes Batur Sungurtekin en büyük hayranımdır" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam ediyor.