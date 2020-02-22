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: 36 saat evli kalıp boşandığı eski eşi ile barıştı mı? İşte o açıklama!

Sanatçı geçtiğimiz yıl evlenip boşandığı ile ilgili açıklamalarında bulundu. Çiftin evlendiği zaman düğün fotoğraflarının yayılmasının ardından Murat Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia eden birçok isim olmuş, yaşanan skandal olaydan sonra Zerrin Özer hastaneye kaldırılmıştı. Şimdi ise ünlü sanatçı 36 saat evli kalıp boşanmış, yakın zamanda da eski eşi Murat Akıncı ile barıştığına dair iddialar ortaya atıldı. Zerrin Özer'in "Murat benim için çok kıymetli. Sevgimiz karşılıklı devam ediyor. Ara sıra görüşüyor, telefonla konuşuyoruz. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim, o yüzden görüşmeye devam ediyorum" demesi magazin gündemine bomba gibi oturdu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Zerrin Özer 36 saat evli kalıp boşandığı eski eşi Murat Akıncı ile barıştı mı? İşte o açıklama!

Geçtiğimiz yıl ani bir karar ile evlenip yine ani bir kararla boşanan hakkında haberi geldi. Çiftin düğün fotoğraflarının basına verilmesinin ardından Zerrin Özer'in eski eşi hakkında dolandırıcı olduğu iddiası ortaya çıkmış yaşanan bu gelişme sonrası Zerrin Özer hastanelik olmuştu. Çift sadece 36 saat evli kalmış, ardından boşanmıştı. Şimdi ise barıştıkları iddia edilen Zerrin Özer Murat Akıncı ikilisi hakkında geldi. Zerrin Özer konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o detaylar!

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SON DAKİKA: Zerrin Özer 36 saat evli kalıp boşandığı eski eşi Murat Akıncı ile barıştı mı? İşte o açıklama!
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