SON DAKİKA: Zerrin Özer 36 saat evli kalıp boşandığı eski eşi Murat Akıncı ile barıştı mı? İşte o açıklama!

Geçtiğimiz yıl ani bir karar ile evlenip yine ani bir kararla boşanan Zerrin Özer hakkında son dakika haberi geldi. Çiftin düğün fotoğraflarının basına verilmesinin ardından Zerrin Özer'in eski eşi Murat Akıncı hakkında dolandırıcı olduğu iddiası ortaya çıkmış yaşanan bu gelişme sonrası Zerrin Özer hastanelik olmuştu. Çift sadece 36 saat evli kalmış, ardından boşanmıştı. Şimdi ise barıştıkları iddia edilen Zerrin Özer Murat Akıncı ikilisi hakkında son dakika haberi geldi. Zerrin Özer konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o detaylar!