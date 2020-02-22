Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Türk kadınlarından özür dilemeli’

‘Türk kadınlarından özür dilemeli’

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
‘Türk kadınlarından özür dilemeli’
Manken Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Şıkel, Ertuğrul Özkök'ün kendisi için yazdığı köşe yazısı hakkında şöyle konuştu: "Benim kimseyle polemiğe girme huyum yok. Sadece kendi adıma değil, tüm kadınlar adına yapılmış bir yorumdur. Beni zerre kıracak bir şey değil, herhangi bir dava sürecine de gerek yok. Kendisi davadan daha ağır şeyler yaşıyor olabilir şu anda, benim Instagram postumun altındaki yorumlara bakarsanız daha iyi anlarsınız." Çok sinirli olmadığını belirten Şıkel, "Son derece kibar bir şekilde sınırlarını aşmaması gerektiğini söyledim, bir özür beklentim yok. Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türk kadınlarından özür dilemeli’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN