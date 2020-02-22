‘Türk kadınlarından özür dilemeli’

BUGÜN NELER OLDU

Manken Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Şıkel, Ertuğrul Özkök'ün kendisi için yazdığı köşe yazısı hakkında şöyle konuştu: "Benim kimseyle polemiğe girme huyum yok. Sadece kendi adıma değil, tüm kadınlar adına yapılmış bir yorumdur. Beni zerre kıracak bir şey değil, herhangi bir dava sürecine de gerek yok. Kendisi davadan daha ağır şeyler yaşıyor olabilir şu anda, benim Instagram postumun altındaki yorumlara bakarsanız daha iyi anlarsınız." Çok sinirli olmadığını belirten Şıkel, "Son derece kibar bir şekilde sınırlarını aşmaması gerektiğini söyledim, bir özür beklentim yok. Benden değil ama Türk kadınlarından özür dilerse hoşuma gider" dedi.