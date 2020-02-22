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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 22 Şubat 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 22 Şubat 2020 Cumartesi için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 22 Şubat 2020 Cumartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:38 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Şubat 2020 Cumartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Şubat 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Balık burcunda yeniay" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Kader bir kişiyle yazılmaz, eş zamanlı yazılır dediğimiz, yılın en keskin günlerinden geçtiğimizi fark edeceğiz. Avrupa ve Akdeniz ayrı ayrı sorunların tam ortasına düşerek dikkatleri üzerine toplayacak. Güneş-Uranüs 120'lığı; İstanbul'da tarihe iz bırakan dini yapıları gündeme getirebilir.

Koç: Bugün ailenle birlikte alışverişe çıkabilirsin. İhtiyaçlarını tamamlamak seni mutlu edecektir. Yakın bir arkadaşını evine davet edebilir onunla güzel sohbet etmek keyfinin taçlanmasını sağlayacak.

Boğa: Ailenin senin için önemli bir konuda desteğini sana hissettirmesi cesaretini arttıracak. Aklında ticaret alanına girmek varsa, bugün bu konu hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsin.

İkizler: Hafta sonu tatili senin için yoğun başlayabilir. Yakın bir arkadaşınla buluşmak için randevulaşabilirsin. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, akşam bulunacağın ortamda dikkat çekebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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