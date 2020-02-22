Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Şubat 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Şubat 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Balık burcunda yeniay" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Kader bir kişiyle yazılmaz, eş zamanlı yazılır dediğimiz, yılın en keskin günlerinden geçtiğimizi fark edeceğiz. Avrupa ve Akdeniz ayrı ayrı sorunların tam ortasına düşerek dikkatleri üzerine toplayacak. Güneş-Uranüs 120'lığı; İstanbul'da tarihe iz bırakan dini yapıları gündeme getirebilir.

Koç: Bugün ailenle birlikte alışverişe çıkabilirsin. İhtiyaçlarını tamamlamak seni mutlu edecektir. Yakın bir arkadaşını evine davet edebilir onunla güzel sohbet etmek keyfinin taçlanmasını sağlayacak.

Boğa: Ailenin senin için önemli bir konuda desteğini sana hissettirmesi cesaretini arttıracak. Aklında ticaret alanına girmek varsa, bugün bu konu hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsin.

İkizler: Hafta sonu tatili senin için yoğun başlayabilir. Yakın bir arkadaşınla buluşmak için randevulaşabilirsin. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, akşam bulunacağın ortamda dikkat çekebilirsin.