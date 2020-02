Frekanslarla insan bedeninin nasıl iyileşebileceği konusuyla ilgileniyorum. Aynı eseri 4-5 kez dinleyerek transa geçiyorsunuz ve düş dünyanız açılıyor. Rüyalarda gördüğünüz simülasyonları bu sefer uyumadan, müziği dinlerken görmenizi ve yaşamanızı sağlıyor. Bu gördüğünüz şeyler pozitifse sağlıklısınız. Hiçbir şey görmüyorsanız ya da negatif olay yaşatıyorsa bu sefer vücudunuzda hastalık var anlamına geliyor. İçimize attığımız, çocukluktan itibaren unutmaya çalıştığımız şeylerle tanışmamızı sağlıyor. Bir anlamda bilinçaltı terapistliği de yapıyorum.Her şeyi aşkla yaşamak çok önemli. 50 yaşıma geldim ve kendime çıkardığım öğreti bu oldu.İzleyiciler bize, 'Dizide ölecek misin, kalacak mısın?' diye soruyor. Bizim sette son dakikaya kadar her şey sürpriz. Biz de seyircimizle aynı heyecanla bekliyoruz. Ecdadımızın doğuşuna şahitlik ediyoruz.Bu devirde sanata yatırım yapmak büyük cesaret, tebrik etmek lazım.Mehmet Bozdağ, bize iyi bir şey yapmama şansı bırakmadı. Her şey iyi düşünülmüştü.Eğitim sürecimizde ormana kampa gittik. Gece ekibimiz bize saldırı düzenledi, biz de obamızı koruduk. Set başladığında ekip olarak hazırdık.Sakalın bakımı zor. 5.5 yaşındaki oğlum, boğuşurken sakalımı tutup çekiyor. Canım yanıyor, gözümden yaş geldiği oluyor.Dizide canlandırdığım 'Sofia' benim için büyük şans. Güçlü ve savaşçı bir kadın. Onu taşımak için saçımı kırmızı yaptım. Başka renk ona yakışmazdı.Angelina Jolie ile çektiğim film sayesinde adım duyuldu. Angelina yönetmendi. Hayatımdaki en önemli projelerden biridir.Altı yıldır Türkiye'deyim. Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum, evime gelmiş gibiyim.Çok proje yaptım ama ilk defa böyle bir ön hazırlık yaptım. Spor hocaları, kılıç eğitmenleri vs. ciddi bir eğitimdi.Tarihimiz çok önemli. Bu tür tarihi dizilere özlem var. Bizim gibi giyinip köy kahvelerinde toplanıp diziyi izliyorlar.Tarihimizi bilip okumalıyız. Bu diziler o dönemleri araştırmamızı, okumamızı da sağlıyor.'Şaşkın Aşıklar' oyununa yeni başladık. Kadın, kocasını aldatmaya çalışıyor. Kocası da aynı şekilde. Oyunda kahkahalar eksik olmuyor.Dizi oyuncularını da tiyatro sahnelerinde görmeye başladık. İnsanlar, bu kişileri görmek için tiyatroya gelmeye başladılar. İzleyici sayısı böylece çok arttı.'Karanlıkta Komedi' oyunumuzun provaları devam ediyor. Biz bütün oyunu karanlıkta oynuyoruz gibi. Hafif loş başlıyor. Bir yerde sigorta atıyor. Oyuncu kadromuz çok dolu. Çok keyif alarak oynuyoruz.Bütün oyunlara çok fazla ilgi var. Tiyatronun bu kadar canlanması harika.7 yaşımdan beri türkü söylüyorum. 20 yıldır da profesyonel dünyada varım. Türküler eski önemini görmüyor deniyor. Ben bildim bileli türküler çok önde değildi. Popüler değil bunu kabul ediyorum ama büyük bir kültür.Anne, baba ve kardeşe hep özlem duydum. Çok küçük yaşlarda onları kaybettim.

