Son dakika: Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından duyurdu! Aşk iddialarına böyle cevap verdi!

Geçtiğimiz sene Şarkıcı Serdar Ortaç ile manken Chloe Loughnan evliliği sona ermişti. Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın meslektaşı Seçil Gür'le ilişki yaşamaya başlamasının ardından İrlandalı model Chloe Loughnan'ın iş adamı Kaan Kalyoncu ile adının çıktığı iddiaları çıkmıştı. 28 yaşındaki güzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara açıklık getirdi. Önünde bir dergi ile poz veren Chloe, paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Chloe hakkında son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

SON DAKİKA: CHLOE DEDİKODULARA YANIT VERDİ

Ünlü model Chloe Loughnan hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Chloe, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.