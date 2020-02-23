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: ’ın eski eşi sosyal medya hesabından duyurdu! Aşk iddialarına böyle cevap verdi!

Ünlü şarkıcı ve İrlandalı manken , 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bitirme kararı alarak tek celsede boşanmıştı. İrlandalı model Chloe’nin adı birçok isimle anılmış son dönemde iş adamı Kaan Kalyoncu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ’dan açıklaması sosyal medya hesabından geldi. Ünlü İrlandalı model Loughan, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımla binlerce beğeni aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 21:06 ABONE OL
Son dakika: Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından duyurdu! Aşk iddialarına böyle cevap verdi!

Geçtiğimiz sene Şarkıcı ile manken evliliği sona ermişti. Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın meslektaşı Seçil Gür'le ilişki yaşamaya başlamasının ardından İrlandalı model 'ın iş adamı Kaan Kalyoncu ile adının çıktığı iddiaları çıkmıştı. 28 yaşındaki güzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara açıklık getirdi. Önünde bir dergi ile poz veren Chloe, paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Chloe hakkında haberine ilişkin ayrıntılar…

SON DAKİKA: CHLOE DEDİKODULARA YANIT VERDİ

Ünlü model Chloe Loughnan hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabı Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Chloe, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Son dakika: Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından duyurdu! Aşk iddialarına böyle cevap verdi!
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