Ünlü şarkıcı Jabbar'ın asıl adını duyunca çok şaşıracaksınız!

Deeperise ile yaptığı 'Raf' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Jabbar, ''Asıl adınızın Mücahit olduğunu biliyoruz. Peki neden Jabbar?'' sorusuna, ''Jabbar, bizim vakt-i zamanında Marmaris'te kurduğumuz bir grubun ismiydi aslında. Hayat mücadelesi, arkadaşlarımın farklı yönlere savrulmasıyla, ben ismimle tek başına kalmış gibi oldum. Dediğim gibi bir grup geçmişi vardı, onun üzerine de benim kendi evde yaptığım hikayelerin, bir mahlas adı altında insanlara ulaşması gerekiyordu. Jabbar adını kullanmak, o an mantıklı geldi ve bizim için de etkili oldu. Keyifli de ilerliyor '' yanıtını verdi.



DEEPERISE İLE NASIL TANIŞTI?



Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Jabbar, Deeperise ile nasıl tanıştığına dair yöneltilen soruya ise ''Onunla yakaladığımız sinerji, Tolga diye ortak bir arkadaşımızın vasıtasıyla oluştu. Hikaye, benim Raf'ın daha erken bir versiyonunu, bir web sitesi üzerinden paylaşmamla başladı. Sonra Tolga'nın onu görüp Deeperise'a 'Böyle bir şarkı var, bir araya gelmek ister misiniz? Siz bir araya gelseniz başka bir yere gidebilir' diye düşünmesiyle ilerleyen bir süreç oldu. Müzik yapmasak da çok seviyoruz birbirimizi biz. Ama yapmaya da devam ediyoruz'' diyerek Deeperise'a sevgilerini iletti.



''HÜZÜNLÜ AMA RİTMİK!''



Besteleriyle büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Jabbar, ''Şarkılarınız eğlendirirken dinlendiriyor, bu ikiliyi nasıl bir araya getirebiliyorsunuz'' sorusuna, ''Genelde ben de okuduğum yorumlarda rastlıyorum bu soruya. Şarkı aslında hüzünlü ama ritmik! Normalde dinlediğin zamanlarda çok duygulanman gereken yerlerde, ayağını yere vururken ya da parmak şıklatırken bulabiliyorsun kendini. Bu da, bence müziğin daha basit ele alınmasıyla oluşan bir şey diye düşünüyorum'' dedi.



''KESİNLİKLE ROMANTİĞİM''



Kariyeri dışında sorulan soruları da büyük bir samimiyetle yanıtlayan başarılı şarkıcı, ''Romantik biri misiniz?'' sorusuna ise ''Kesinlikle romantiğim. Hislerimle hareket etmeyi seviyorum. Zaten hislerimle hareket etmesem o şarkıları da oluşturamam'' dedi. EN SEVDİĞİ SEMT ARNAVUTKÖY İstanbul'da en sevdiği semtin Arnavutköy olduğunu belirten Jabbar, en sevdiği yazarın ise Edgar Allan Poe olduğunu söyledi.



MARMARİS'E GİTMEYİ İHMAL ETMİYOR



Yaşamının büyük bir kısmı Marmaris'te geçen 42 yaşındaki şarkıcı, ''İstanbul'u sıkıcı bulduğunuz oluyor mu?'' sorusuna ise ''En son şarkımda, 'Sen görmezsen hiç doğmaz güneş' demiştim. Yani, bu senin neye nasıl baktığınla alakalı bir şey. İstanbul biraz daha yoğun ve zaman sıkıntısı çekilen bir şehir. Ama bu da hikayenin bir parçası. İstanbul'da olmanın getirdiği zaman darlığı da, ortada bir amaç olduğu için finalde iyi hissettiriyor. Ama kaçamak şansım hep oluyor, Marmaris'i de ihmal etmiyorum'' yanıtını verdi. İşte Jabbar'ın Bi' Başka kanalına yaptığı keyifli röportajın tamamı:

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