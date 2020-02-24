‘Birlikte anımız olsun’ dediler ‘Ala’yı söylediler

TÜRK pop müziğinin dört ünlü sesi Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca; 'Ala' isimli şarkı ile müzikseverlerle buluştu. Çıkardıkları albümlerle milyonların kalbini kazanan dört ünlü; sanat dünyasındaki rekabete rağmen kadın dayanışması yaparak genç şarkıcılara da örnek oldu. Dörtlünün kısa bir süre önce bir araya gelip "Bir anımız olsun" diyerek söyledikleri şarkı, daha çıkmadan büyük ses getirmişti. Söz ve müziği Cansu Kurtcu'ya, düzenlemesi Fettah Can ve Alper Atakan'a ait şarkıya Metin Arolat yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda klip çekildi.

ŞARKIYA TAM NOT

'Ala'nın tanıtım teaser'ı yayınlandıktan sonra sanat dünyasından birçok isim de şarkıyı sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarına destek oldu. Müzik eleştirmenlerinden tam not alan 'Ala', listelerin ilk sıralarında yer alıyor.