Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Birlikte anımız olsun’ dediler ‘Ala’yı söylediler

‘Birlikte anımız olsun’ dediler ‘’yı söylediler

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
‘Birlikte anımız olsun’ dediler ‘Ala’yı söylediler

TÜRK pop müziğinin dört ünlü sesi Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca; 'Ala' isimli şarkı ile müzikseverlerle buluştu. Çıkardıkları albümlerle milyonların kalbini kazanan dört ünlü; sanat dünyasındaki rekabete rağmen kadın dayanışması yaparak genç şarkıcılara da örnek oldu. Dörtlünün kısa bir süre önce bir araya gelip "Bir anımız olsun" diyerek söyledikleri şarkı, daha çıkmadan büyük ses getirmişti. Söz ve müziği Cansu Kurtcu'ya, düzenlemesi Fettah Can ve Alper Atakan'a ait şarkıya Metin Arolat yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda klip çekildi.

ŞARKIYA TAM NOT
'Ala'nın tanıtım teaser'ı yayınlandıktan sonra sanat dünyasından birçok isim de şarkıyı sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarına destek oldu. Müzik eleştirmenlerinden tam not alan 'Ala', listelerin ilk sıralarında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Birlikte anımız olsun’ dediler ‘Ala’yı söylediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN