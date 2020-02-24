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şarkıcı ifşası ile gündem olmuştu... Murat Boz'dan Caroline Yılmaz'a yanıt gecikmedi!

, kendi ismini taşıdığı show programında ile yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile komşu olduklarını anlatan Caroline Yılmaz, Murat Bozu'un ev hallerinden bahsedince olanlar oldu. Caroline Yılmaz, 'da bir rezidansın 17'nci katında oturduğunu ve gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini açıkladı. Caroline Yılmaz ayrıca Murat Boz ev hallerine çok sık şahit oluyorum dedi ve ifşa etti. gecikmedi. Şarkıcı Murat Boz, Caroline Yılmaz'a sosyal medyasından yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:33 ABONE OL
Caroline Yılmaz şarkıcı Murat Boz ifşası ile gündem olmuştu... Murat Boz'dan Caroline Yılmaz'a yanıt gecikmedi!

, kendi ismini taşıdığı show programında ile yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile komşu olduklarını anlatan Caroline Yılmaz, Murat Bozu'un ev hallerinden bahsedince olanlar oldu.

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Caroline Yılmaz şarkıcı Murat Boz ifşası ile gündem olmuştu... Murat Boz'dan Caroline Yılmaz'a yanıt gecikmedi!
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