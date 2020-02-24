Caroline Yılmaz şarkıcı Murat Boz ifşası ile gündem olmuştu... Murat Boz'dan Caroline Yılmaz'a yanıt gecikmedi!

Caroline Yılmaz, kendi ismini taşıdığı show programında Murat Boz ile yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile komşu olduklarını anlatan Caroline Yılmaz, Murat Bozu'un ev hallerinden bahsedince olanlar oldu. Caroline Yılmaz, İstanbul'da bir rezidansın 17'nci katında oturduğunu ve gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini açıkladı. Caroline Yılmaz ayrıca Murat Boz ev hallerine çok sık şahit oluyorum dedi ve Murat Boz'un evdeki hallerini ifşa etti. Murat Boz'dan Caroline Yılmaz'a cevap gecikmedi. Şarkıcı Murat Boz, Caroline Yılmaz'a sosyal medyasından yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:26Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:33ABONE OL
Caroline Yılmaz, kendi ismini taşıdığı show programında Murat Boz ile yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Murat Boz ile komşu olduklarını anlatan Caroline Yılmaz, Murat Bozu'un ev hallerinden bahsedince olanlar oldu.