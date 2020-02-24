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Genç popçu ’nin annesi ’in ’a söylediği sözler…

Genç popçu 'nin annesi , kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenip sosyal medyadan yanıt verdi. Genç şarkıcının annesi Havva Öztel, Instagram DM'den bir takipçiye sert çıktı. Kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenen Öztel açıklamasında "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" dedi. Havva Öztel'in bu mesajını gören yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirdi. Aleyna Tilki ile yakın dost olan ve Tilki'yi neredeyse tüm özel günlerine davet eden Akalın'ın bundan sonra nasıl bir tavır takınılacağı merak ediliyordu. Bu olaydan hemen sonra ise başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı aradı ve olay tatlıya bağlandı. Havva Öztel'in mesajıyla küplere binen Demet Akalın, önceki gece Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Konser sonrası çıkışta muhabirlere yaşadığı ilginç olaydan bahseden Akalın, "Sorun yok Aleyna ile konuştum problem yok" şeklinde konuşarak olayı kapattı…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:35 ABONE OL
Genç popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Demet Akalın’a söylediği sözler…

'nin annesi , ortalığı karıştırdı... Öztel, bir takipçisine "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı? Önce Demet (Akalın) denilen teyze, sonra Aynur (Aydın)" şeklinde bir mesaj attı. Bu sözler üzerine popçu , patladı: "Teyze mi? Kendi ne anlamadım!"
ALEYNA'NIN BUNDAN HABERİ VAR MI?
Takvim'in haberine göre; Güzel popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay sözler… Havva Hanım, Instagram'da bir takipçisine "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı? Önce Demet (Akalın) denilen teyze, sonra Aynur (Aydın). Aleyna sizi takmıyor bile" şeklinde bir mesaj attı. Bu sözler sosyal medyada hızla yayıldı. Mesajı gören ünlü popçu Demet Akalın ise "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" çıkışını yaptı.

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Genç popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Demet Akalın’a söylediği sözler…
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