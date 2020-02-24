Genç popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in Demet Akalın’a söylediği sözler…

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ortalığı karıştırdı... Öztel, bir takipçisine "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı? Önce Demet (Akalın) denilen teyze, sonra Aynur (Aydın)" şeklinde bir mesaj attı. Bu sözler üzerine popçu Demet Akalın, patladı: "Teyze mi? Kendi ne anlamadım!"

ALEYNA'NIN BUNDAN HABERİ VAR MI?

Takvim'in haberine göre; Güzel popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay sözler… Havva Hanım, Instagram'da bir takipçisine "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı? Önce Demet (Akalın) denilen teyze, sonra Aynur (Aydın). Aleyna sizi takmıyor bile" şeklinde bir mesaj attı. Bu sözler sosyal medyada hızla yayıldı. Mesajı gören ünlü popçu Demet Akalın ise "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" çıkışını yaptı.