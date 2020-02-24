Kazakistan’dan atv ziyareti

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv'nin dizileri ve yapımları, yurt dışında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Geçen yıl özellikle 'Hercai' dizisi dünyada ilgi gören atv, gündüz kuşağı programları ile de özellikle Türki Cumhuriyetleri'nde yakından takip ediliyor. Türk yapımların ilgiyle izlendiği Kazakistan'ın ünlü kanalı Qazaqstan TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Programlar Direktörü ve ekibi, geçtiğimiz günlerde atv'de sevilen bir gündüz kuşağı programına imza atan Esra Erol'u canlı yayın öncesi stüdyoda ziyaret etti.





ESRA EROL'DA'NIN FORMATI İLGİMİZİ ÇEKİYOR

Kazakistan'dan gelen yöneticiler, 'Esra Erol'da' programının ülkelerinde internet üstünden sevilerek izlendiğini, bu ilgi sebebi ile programın formatı ile ilgilendiklerini iletti. Ziyaret sırasında Erol'a yapımla ilgili birçok soru yönelttiler. Erol, soruları içtenlikle cevapladı. Formatın Kazakistan'da nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Kazakistanlı grup, deneyimli sunucuyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.