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Şarkı yazarının 5 yıl hapsi isteniyor

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Şarkı yazarının 5 yıl hapsi isteniyor

Şarkıcı Hülya Polat, 23 yıl önce 'Bizim Evin Gelini' isimli bir şarkı seslendirdi. Polat, şarkısını 1997'de noter tasdiğiyle MESAM'a kayıt ettirdi. Yıllar sonra şarkıcı Zeynep Başkan, 2012'de çıkaracağı albüm için, piyasada 'Fadime Hala' olarak tanınan Ahmet Yıldırım'dan şarkı istedi. İddiaya göre; Yıldırım, Polat'ın yıllar önce seslendirdiği şarkıyı Başkan'a sattı. Başkan, 'Dağlarda Kar Bulunmaz mı?' adlı şarkıyı albümünde seslendirdi. Polat, Başkan'ın seslendirdiği şarkı sonrası noter tarafından ihtarname göndererek şarkının albümden çıkarılmasını istedi. Aradan zaman geçmesine rağmen şarkı albümde yer almaya devam etti. Hülya Polat bunun üzerine savcılığa başvurdu.

BENZERLİK BULUNDU
Yapılan incelemede, şarkıların nakarat bölümlerinin benzerlik taşıdığı tespit edildi. Polat'ın şarkısını izinsiz şekilde ikinci kişiye satarak 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ihlal eden Yıldırım hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Yıldırım, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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Şarkı yazarının 5 yıl hapsi isteniyor
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