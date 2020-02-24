Takıntılı hayrana koruma kararı

ÜNLÜ popçu Tan Taşçı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bir kadının saçlarıyla yüzünü gizleyip kendisini takip ettiğini anlatmış, hayranını ihbar etmişti. Savcılığa verdiği ifadesinde takıntılı hayranının durumu abarttığı için artık korktuğunu belirtmişti. Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası saplantılı hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlatmıştı. Ünlü şarkıcı, kimliği tespit edilen 30 yaşındaki hayranına geçtiğimiz günlerde uzaklaştırma kararı da aldırdı. Avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tan Taşçı, kadının 2 ay süreyle rahatsız edici davranışlarda bulunmamasına, şarkıcının bulunduğu konuta, okula, iş yerine ve yakınlarına yaklaşmamasına ve sosyal medya ya da iletişim araçları ile onu rahatsız etmemesine hükmetti.



İHLAL EDERSE HAPİS

Kararın birer suretinin taraflara tebliğ edilmesini isteyen mahkeme kararına göre; takıntılı hayran tedbir kararına aykırı davranmazsa, aykırılığın ağırlığına göre 3 günden 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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