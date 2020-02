Tanju Çolak "Şubat ayında denize girmek herkesin harcı değil"

İstanbul'da 5 ay önce yaptıkları bir sosyal sorumluluk projesine dikkat çekmek için İstanbul Boğazı'nda denize giren ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu grup, yüzme etkinliğini her pazar günü tekrarlıyor. Kışın ortasında, soğuk havada dün denize atlayan iş insanı Lütfü Sapmaz, Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk, iş insanı Tamer Köseoğlu, Organizatör Mustafa Bozkurt, işletmeci Mert Güler, işletmeci Taner Acarkaya ve işletmeci Lütfü Ayan denize girenler arasındaydı. Mert Güler'in Ateş adındaki kurt köpeği de denize atlayıp yüzerken renkli görüntüler oluştu. Şair Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye'nin tek Avrupa gol kralı altın ayakkabı sahibi eski futbolcu Tanju Çolak, sinema oyuncusu Şenol İpek ve sanatçı Oktay Ertuğrul da denize giren grubun yanında bulunarak coşkuya ortak oldular.

"BUZLU SUYA ATLAMIŞ GİBİ TİTRİYORUZ"

Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu, Ali Şentürk "Biz yaz bitimi itibari ile bugün günlerden Pazar aman değmesin nazar grubu olarak denize giriyoruz. Hava soğuk deniz sıcak oluyor diyorlar ama ben buna katılmıyorum. Deniz suyu havadan daha da soğuk, şu an buzlu suya atlamış gibi hisse kapıldık ama biz bunu alışkanlık haline getirdik şu an titriyoruz ama her pazar günü İstanbul'da denize giriyoruz. Sağlıklı olduğu söyleniyor ve biz bu etkinliği sürdürmeye devam ediyoruz. Aralık ve Ocak aylarında da denize girdik ama şu an deniz daha da soğuk, su sıcaklığı eksi derecelerde" dedi.

"SOSYAL SORUMLULUK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ"

İş insanı Lütfü Sapmaz "Ekip olarak bugün bayağı bir zorlandık, çünkü herkesin yorumu su sıfır derece falan değil eksi 10 derece civarı bayağı bir buz kestik. Neden giriyoruz? 5 ay önce başladığımız bu etkinlik fenomen haline geldi. Dostlarımız ve çevremiz bizi takip etmeye başladı. Biz de bu dikkat çekme olayında mesajlar vermeye başladık. Sosyal sorumluluk adına, zaman zaman şehit aileleri ve gazilere yardımcı olmak adına Şenol İpek liderliğinde ihtiyaçlarını giderme noktasında bunu fark eden dostlarımız yardımcı oldular ve dolayısıyla sosyal sorumluluk hareketine dönmüş durumda" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİSİ SOSYAL SORUMLULUK TARAFI"

Oyuncu Şenol İpek, "Su oldukça soğuk, Şubat ayındayız Ocak ayında da denize girildi. İnanılmaz soğuk ama boğazın ne kadar temiz ne kadar güzel olduğunu İstanbul'un her açıdan ne kadar iyi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii sosyal sorumluluk tarafları da var bunun. En önemli tarafı da o, etkinliğe her yönüyle bir anlam kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

"ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRMEK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Eski futbolcu Tanju Çolak "Ben girmek için hamle yaptım ama son anda vazgeçtim çünkü çok soğuktu. Bu havada denize giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ekibin içinde bulunmak beni mutlu ediyor. Şubat ayında denize girmek her babayiğidin harcı değil alkışlıyorum" dedi.

"BUZ GİBİ SU, YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Şair, Ahmet Selçuk İlkan "Ben grubu haftalardır sosyal medyadan takip ediyordum. Gerçekten hayranlık duyuyordum. Bugün davet ettiler ve onları alkışlamak adına geldim. Gerçekten büyük bir kahramanlık buz gibi su, ben bu halde bile üşürken onların bu cesaretini alkışlıyorum. Hem denizi hem de yaşamı sevdirmek adına yaptıklarını yürekten kutluyorum" diye konuştu.