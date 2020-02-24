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Ünlü sunucu ile aşk yaşadığını itiraf etti!

'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat 'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. Erken, magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu. Evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair Söylemezsem Olmaz programında açıklama yapan Ece Erken kendisini savundu.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:32 ABONE OL
Ünlü sunucu Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti!

Ünlü sunucu 'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi. Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan bir çocuk annesi Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. Erken, magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ ORTADA YAŞIYORUZ"

Evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair Söylemezsem Olmaz programında açıklama yapan Ece Erken kendisini savundu.

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Ünlü sunucu Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti!
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