Son Dakika Haberi: Usta sanatçı Muhterem Nur’dan haber var! Böbrek yetmezliği nedeniyle…

Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'dan olumlu haberler var. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur'u bugün uyandırmayı planlıyor.

NORMAL SEVİYEYE DÖNDÜ

Hürriyet'in haberine göre; 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi. İşte Muhterem Nur'un son sağlık durumu hakkındaki tüm son dakika gelişmeleri…