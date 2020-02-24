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Son Dakika Haberi: Usta sanatçı ’dan haber var! Böbrek yetmezliği nedeniyle…

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi , geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Son dakika haberine göre: Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. İşte Muhterem Nur’un son sağlık durumu hakkındaki tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Usta sanatçı Muhterem Nur’dan haber var! Böbrek yetmezliği nedeniyle…

Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan 'dan olumlu haberler var. Doktorları, kan değerleri düzelen Nur'u bugün uyandırmayı planlıyor.

NORMAL SEVİYEYE DÖNDÜ

Hürriyet'in haberine göre; 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi. İşte Muhterem Nur'un son sağlık durumu hakkındaki tüm son dakika gelişmeleri…

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Son Dakika Haberi: Usta sanatçı Muhterem Nur’dan haber var! Böbrek yetmezliği nedeniyle…
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