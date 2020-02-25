Dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı. Nusret’in bu paylaşımı kısa sürede beğeni aldı. New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza atarak hayranlarının beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 25.2.2020 19:14Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 19:15ABONE OL
Ünlü isimler ve futbolcularla çektiği ilginç videolarla "saltbae" sloganını tüm dünyaya yayan Nusret'ten dikkat çekici videolar gelmeye devam ediyor. Nusret, "saltbae" hareketiyle bu kez New York'u tuzladı!