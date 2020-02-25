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Dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen , meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı. Nusret’in bu paylaşımı kısa sürede beğeni aldı. 'a dökerek yine sürpriz bir harekete imza atarak hayranlarının beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 19:15 ABONE OL
Nusret sınırları zorladı

Ünlü isimler ve futbolcularla çektiği ilginç videolarla "saltbae" sloganını tüm dünyaya yayan Nusret'ten dikkat çekici videolar gelmeye devam ediyor. Nusret, "saltbae" hareketiyle bu kez 'u tuzladı!

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Nusret sınırları zorladı
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