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Jennifer Lopez'den duygulandıran !

Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Duygusalandıran notu takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 19:06 ABONE OL
Jennifer Lopez'den duygulandıran paylaşım!

Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

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Jennifer Lopez'den duygulandıran paylaşım!
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