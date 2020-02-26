Jennifer Lopez'den duygulandıran paylaşım!

Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Duygusalandıran notu takipçilerinden binlerce beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 26.2.2020 18:53Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 19:06ABONE OL
Jennifer Lopez, eski eşi MArc Antony ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme Maribel Muniz ve Maximilian David Muniz'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.